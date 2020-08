Un design sans changement pour le MacBook Air ARM ?

Une nouvelle batterie correspondant à un MacBook Air a obtenu la certification d'organismes chinois et danois la semaine dernière. Elle présente une capacité de 4 380 mAh pour 49,9 Wh, ce qui est identique à la batterie du MacBook Air actuel, mais son numéro de modèle est différent : A2389 au lieu de A1965. Aujourd'hui, cette nouvelle batterie s'est dévoilée en image grâce à un organisme de certification coréen et il y a très peu de changements visibles par rapport à la génération actuelle. Seul un oeil averti pourra distinguer de très légères différences par rapport à la batterie du MacBook Air de 2020 Il n'y a pas grand chose à tirer de l'analyse de trois rectangles noirs, mais cette image nous apporte tout de même un enseignement : le Mac qui intègrera cette batterie aura sans doute un design très proche du modèle actuel. La batterie est en effet le composant le plus volumineux de l'ordinateur, devant la carte mère : sa taille et sa forme sont définies par le design du Mac. S'il s'agit bien de la batterie du premier MacBook Air équipé d'une puce ARM, Apple ne profitera vraisemblablement pas de cette bascule à venir pour révolutionner son design. Également, une batterie identique associée à un processeur moins consommateur devrait être synonyme d'augmentation de l'autonomie.C'est dès la fin de cette année 2020 qu'Apple commercialisera les premiers Macs intégrant des puces ARM conçus par ses propres soins dans le cadre du projet Apple Silicon . Apple n'a pas précisé quels seraient les premiers ordinateurs à être concernés par cette transition, mais quelques bruits de couloir ont évoqué un MacBook Pro 13,3" et un iMac, très rapidement suivis par le MacBook Air en toute fin d'année ou au début d'année 2021. Encore quelques mois de suspense.