Apple sort une nouvelle version de son chargeur USB-C de 30 W

Apple vient discrètement de mettre à jour son chargeur USB-C de 30 W. La nouvelle version ne semble pas apporter le moindre changement extérieur, mais la numérotation MY1W2ZM/A (au lieu de MR2A2LL/A précédemment) nous indique qu'il y a eu des changements à l'intérieur qui ne sont pas communiqués par Apple. Il est donc plutôt conseillé, si vous achetez un tel chargeur dans le commerce, de vous assurer qu'il s'agit bien du modèle le plus récent.Le nouveau chargeur est toujours vendu 55 € sur l'Apple Store . Il est indiqué pour le MacBook 12" et le MacBook Air, et il fonctionne très bien avec un iPad Pro ou un iPhone pour bénéficier de la recharge la plus rapide possible.