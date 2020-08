Big Sur : la coloration des fenêtres en mode sombre peut être désactivée

Voilà une petite nouveauté qui n'avait pas été repérée tout de suite après la publication de la quatrième version bêta de macOS 11.0 Big Sur il y a deux jours : une nouvelle option a fait son apparition dans les Préférences Système pour permettre à l'utilisateur de désactiver la coloration du fond d'écran sur les fenêtres lorsque le mode sombre est activé. Par défaut, le système applique en effet une très légère transparence sur le fond de certaines fenêtres, qui prennent donc la teinte de ce qu'il y a en-dessous. Lorsque l'utilisateur décoche l'option « Autoriser la coloration du fond d'écran dans les fenêtres », cette coloration disparaît et les fenêtres apparaissent alors plus homogènes et encore plus sombres.

Avec coloration

Sans coloration

Cette nouvelle option ravira certains utilisateurs du mode sombre qui l'attendaient depuis la mise en place de cette apparence alternative avec macOS 10.14 Mojave il y a deux ans. macOS 11.0 Big Sur est actuellement en plein chantier et sa version finale est attendue pour l'automne.