iMac 27'' 2020 : ajoutez de la mémoire vive vous-même !

L'iMac 27" de 2020 est vendu par défaut avec 8 Go de mémoire vive, ce qui est très limité pour une machine de cet acabit. De nombreux utilisateurs préféreront monter à 16 Go, 32 Go ou même plus, l'iMac pouvant accueillir jusqu'à 128 Go de RAM. Apple propose comme toujours des options pour monter en gamme à l'achat sur l'Apple Store , mais les tarifs sont prohibitifs : 250 € pour 16 Go, 750 € pour 32 Go, 1 250 € pour 64 Go et même 3 250 € pour 128 Go. Or, il est tout à fait possible d'installer soi-même des barrettes de mémoires achetées auprès d'autres revendeurs, et les économies possibles sont gigantesques.L'iMac 27" de 2020 accueille comme son prédécesseur des barrettes de DDR4 cadencées à 2 666 MHz. Sur les quatre emplacements dont dispose l'ordinateur, deux sont déjà occupés par deux barrettes de 4 Go. Il reste donc deux emplacements de libres pour ajouter de la RAM sans avoir à remplacer les barrettes existantes.Vous pouvez trouver des barrettes de mémoire vive adaptées à l'iMac chez différents fournisseurs, comme MacWay Crucial ou encore Amazon . Vous constaterez que les tarifs sont très éloignés de ceux pratiqués par Apple. À l'heure où nous rédigeons cet article, le pack de 16 Go est ainsi proposé à 82,21 € , ce qui permet donc de passer à 24 Go de mémoire tout en faisant plus de 150 € d'économies par rapport à l'option 16 Go d'Apple... Le pack de 32 Go est à 140,05 € , et le pack de 64 Go est à 340,20 € . Ces tarifs sont bien sûr susceptibles de fluctuer au fil des mois, le marché de la mémoire étant très volatile, mais les économies réalisées seront quoi qu'il en soit monumentales par rapport aux options d'Apple.Cette alternative est d'autant plus intéressante qu'il est très facile d'installer de nouvelles barrettes de mémoire vive soi-même. L'opération, documentée sur le site d'Apple , consiste tout simplement à retirer une petite trappe située à l'arrière de l'ordinateur, sous les grilles de ventilation. Une fois l'iMac éteint et posé à plat (sur une serviette pour ne pas rayer l'écran), il vous suffit de venir presser sur le bouton situé au-dessus du connecteur du cordon d'alimentation pour libérer la trappe et accéder aux emplacements.Une fois la trappe retirée, il vous suffit de pousser les deux petits leviers vers l'extérieur pour faire basculer la baie qui contient les quatre emplacements des barrettes. Une fois cette dernière à la verticale, vous pouvez librement retirer ou ajouter des barrettes, en faisant bien attention au sens du détrompeur qui n'est volontairement pas centré pour éviter d'insérer une barrette dans le mauvais sens. Une fois les barrettes remplacées ou ajoutées, il suffit de rabattre la baie dans son emplacement en repoussant les leviers sur l'intérieur de l'ordinateur, puis de remettre la trappe en place (attention, cela peut nécessiter de forcer un peu). Et voilà !Notez bien que ce petit tutoriel ne concerne que l'iMac 27" : les modèles 21,5" ne disposent pas de la trappe permettant d'accéder aux barrettes de mémoire vive et il est donc obligatoire de passer par les options d'Apple au moment de l'achat. C'est un avantage non négligeable du modèle 27" : outre les économies possibles, cette trappe offre la liberté de mettre à jour son iMac plusieurs mois ou années après son achat.