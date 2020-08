Les iMac de 2020 en promo pour les étudiants et les enseignants

Si vous optez pour un modèle 27" et que vous avez besoin de plus de 8 Go de mémoire vive, n'oubliez pas qu'il est beaucoup moins cher d'installer les barrettes de RAM vous-même : vous pouvez retrouver tous les détails dans cet article.

Si vous attendiez l'arrivée des iMac de 2020 pour craquer et que vous avez la chance d'être étudiant ou enseignant, le calendrier a joué en votre faveur : Apple a présenté ses nouveaux modèles en plein pendant la tenue de l'offre Back to School et il vous est donc possible de bénéficier de la meilleure offre de l'année sans attendre.Quelle que soit la période de l'année, les étudiants et les enseignants du supérieur peuvent bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de leur iMac sur l'Apple Store éducation . Et pendant l'été, Apple met chaque année en place son offre Back to School qui permet d'obtenir un petit cadeau supplémentaire. Cette année, cette opération promotionnelle se tient du 8 juillet au 29 octobre et Apple offre une paire d'AirPods. Il est ainsi possible d'obtenir un iMac 21,5" à partir de 1 169,10 € au lieu de 1 299 € ou un iMac 27" à partir de 1 889,10 € au lieu de 2 099 € sur l'Apple Store classique , et de récupérer les fameux écouteurs sans fil d'Apple en bonus. Notez qu'il est également possible d'obtenir une remise de 20% sur la police d'assurance AppleCare+, qui coûte normalement 219 € et qui permet d'étendre la garantie à trois ans.Les AirPods 2 offerts sont d'une valeur de 179 € , ce qui n'est pas négligeable. Si les écouteurs ne vous intéressent pas outre mesure, ils peuvent faire l'objet d'un joli cadeau... ou se revendre. Apple offre les modèles de base, avec boîtier de recharge filaire, mais il est possible de monter en gamme en ajoutant la différence : les modèles avec boîtier de recharge sans fil normalement vendus 229 € se retrouvent donc à 50 €, alors que les AirPods Pro qui coûtent 279 € se retrouvent à 100 €.Si vous ne pouvez pas bénéficier des remises accordées par Apple au monde de l'éducation et que vous comptez bien faire quelques économies sur l'achat de votre iMac, nous vous conseillons d'attendre un peu. Il ne faut généralement pas bien longtemps — quelques semaines tout au plus — avant que les premières offres promotionnelles apparaissent chez les revendeurs. Vous pouvez d'ores et déjà configurer vos alertes de prix sur notre comparateur pour recevoir un e-mail dès que les tarifs baisseront, et vous pouvez également suivre régulièrement nos bons plans pour ne rien rater. Pour ce qui est du Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui propose généralement une remise de 15% sur les produits de la génération actuelle, l'attente sera bien plus longue : pour les modèles de l'année dernière, il avait fallu patienter six mois.