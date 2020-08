Apple sort la version bêta publique de macOS 11.0 Big Sur

Près d'un mois après iOS 14 , c'est au tour de macOS 11.0 Big Sur d'entrer en version bêta publique. Sans avoir besoin d'être développeur enregistré auprès d'Apple, il est donc possible dès ce soir de s'inscrire au programme de versions bêtas publiques d'Apple , d'installer la version de travail de la future mise à jour sur son Mac et de tester les différentes nouveautés de Big Sur en avant-première.Il peut être tentant de se lancer dans l'aventure mais n'oubliez pas qu'une version bêta n'est par définition pas stable : les bugs sont plus nombreux que d'habitude, tout comme les incompatibilités potentielles. Notez également qu'Apple ne prend pas en charge sous garantie un Mac dont le système d'exploitation est en version bêta ; en cas de problème, vous devrez effacer votre disque et revenir à une version antérieure de macOS. Il est donc déconseillé d'installer une version bêta sur sa machine principale, et fortement recommandé de sauvegarder toutes ses données avant de lancer l'installation.