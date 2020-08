Un écran OLED d'iPhone 12 en fuite

Les images ont été publiées sur Twitter par Mr·white (@laobaiTD), rompu à ce genre d'exercice : nous voici vraisemblablement en présence de photos volées d'un écran OLED destiné à un des futurs modèles d'iPhone 12. Les prochains smartphones d'Apple sont en pleine production, ce qui rend ces images d'autant plus crédibles. Il est très difficile de déterminer à quel modèle cet écran pourrait correspondre — peut-être le petit modèle de 5,4" ? — mais on peut en tout cas repérer l'encoche qui ne semble pas avoir changé de taille sur le haut de l'écran. Quelques modifications plus subtiles sont au programme, comme le changement d'emplacement du connecteur de la dalle qui suggère une réorganisation interne du téléphone ; une précédente rumeur évoquait effectivement le passage du côté droit au côté gauche pour le tiroir de la carte SIM.Il y a de bonnes chances que ces images soient bien authentiques. Avec la mise en production des prochains téléphones d'Apple, les fuites de ce type pourraient se multiplier dans les prochaines semaines et on peut donc espérer que le fameux châssis aux bords plats se dévoile enfin. Rappelons qu'Apple a déjà prévenu que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seraient en retard sur le calendrier habituel : il ne faut pas s'attendre à une sortie en septembre, mais plutôt en octobre.