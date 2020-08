Apple ne veut pas de service de jeux vidéo en streaming sur l'App Store

L'App Store a été créé pour être un endroit sûr et de confiance pour que les clients découvrent et téléchargent des applications. [...] Avant qu'elles soient mises en ligne, toutes les applications sont examinées selon les mêmes règles qui sont prévues pour protéger les utilisateurs et mettre tous les développeurs sur un pied d'égalité. [...] Nos clients profitent de superbes applications et jeux créés par des millions de développeurs, et les services de jeux peuvent tout à fait se lancer sur l'App Store dès lors qu'ils suivent les règles appliquées à tous les développeurs, incluant la soumission individuelle des jeux pour leur examen et leur inclusion dans les classements et le moteur de recherche.

Le 15 septembre prochain, Microsoft lancera xCloud, sa plateforme de jeux vidéo en streaming. Cela fait plusieurs mois qu'une version bêta de xCloud est proposée pour iOS, mais Microsoft a soudainement mis fin à son développement cette semaine : Apple a en effet indiqué à Microsoft que son application ne serait pas acceptée sur l'App Store. Devant la vague d'indignation que cette annonce a suscité, Apple a donné des explications à Business Insider : les services de jeux vidéo en streaming ne respectent pas les règles de l'App Store, tout du moins sous leur forme actuelle.En clair, Apple reproche à xCloud et à ses concurrents, comme Google Stadia, GeForce Now ou PS Now, de contourner les règles de l'App Store en se donnant la possibilité de proposer des jeux qui ne sont pas passés par l'examen préalable obligatoire de toutes les applications de la boutique dématérialisée d'Apple. Cet affranchissement étant le principe même de ces services basés sur le cloud, ils ne peuvent pas être lancés sur iOS à moins de changer totalement de concept. xCloud, comme les autres services de jeux vidéo en streaming, ne sortira donc que sur Android.