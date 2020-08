Le SSD des iMac 27'' de 2020 est soudé à la carte mère

Les nouveaux iMac 27" dévoilés par Apple cette semaine sont les premiers à abandonner totalement les vénérables disques durs : ils sont livrés avec un SSD d'un minimum de 256 Go ou 512 Go selon les modèles, et il est possible de grimper jusqu'à 8 To en option. Bien que le design de cette nouvelle génération d'iMac n'a pas changé, Apple a modifié la conception interne de son tout-en-un. Les SSD ne viennent en effet pas s'insérer dans l'emplacement autrefois dédié au disque dur : ils sont directement soudés à la carte mère, selon un document interne qu'a pu consulter MacRumors Cette particularité a ses avantages pour la sécurité des données en lien avec la puce Apple T2 Security , mais elle a deux importantes conséquences : l'impossibilité de remplacer le SSD par un modèle plus capacitaire après quelques années d'utilisation, et le mariage indéfectible entre deux composants qui peuvent être susceptibles de nécessiter une réparation. Ainsi, une panne de la carte mère rendra obligatoire le remplacement du SSD, même si ce dernier est encore parfaitement fonctionnel, et les données de celui-ci seront accessoirement perdues. Inversement, une panne du SSD nécessitera le remplacement complet de la carte mère.Le document consulté par MacRumors indique que les configurations intégrant un SSD de 4 To ou de 8 Go utilisent un port d'extension, mais nous n'avons pas plus d'informations sur le sujet pour le moment et il ne vaut mieux pas compter dessus, la puce Apple T2 n'étant pas du genre permissive. Il est donc indispensable de bien choisir la capacité de stockage de votre iMac 27" au moment de l'achat, puis de réaliser des sauvegardes régulières de vos données (ce conseil est valable quel que soit l'ordinateur que vous utilisez !). N'oubliez pas en revanche que les barrettes de mémoire vive sont bien accessibles par l'utilisateur : il est d'ailleurs conseillé de les installer vous-même plutôt que de choisir les onéreuses options d'Apple au moment de l'achat.