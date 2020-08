Démontage : peu d'évolutions pour l'iMac 27'' de 2020

L'iMac 27" de 2020, présenté par Apple la semaine dernière, est déjà arrivé chez ses premiers clients depuis quelques jours et c'est à OWC que revient l'honneur d'être le premier à démonter le nouveau tout-en-un d'Apple. Sans grande surprise, les changements ne sont pas bien nombreux par rapport aux précédentes éditions. Malgré quelques nouveautés importantes sur la fiche technique (abandon du disque dur, SSD soudé à la carte mère , puce Apple T2...), on sent qu'Apple est allée au plus simple.La vidéo d'OWC nous permet donc de découvrir le trou béant laissé par le retrait du disque dur 3,5", remplacé par un SSD qui prend la place d'une petite puce sur la carte mère (on peut également voir un emplacement réservé pour une carte d'extension nécessaire pour les configurations avec 4 To ou 8 To de stockage). Malgré quelques petites adaptations pour loger les nouveaux microphones et la webcam FaceTime HD 1080p qui est désormais liée à la dalle LCD, Apple n'a pas profité de l'occasion pour mettre à profit l'espace gagné (par exemple en améliorant le système de refroidissement, comme sur l'iMac Pro) et l'organisation interne de cet iMac 27" de 2020 est très similaire à celle de ses prédécesseurs.Le design actuel de l'iMac remonte à 2012 et il est de plus en plus en décalage avec les composants qui ont beaucoup évolué en huit années. Le fait qu'Apple n'ait pas profité de l'évolution technologique majeure que représente l'abandon du disque dur pour revoir l'organisation interne de son tout-en-un nous montre que ce vénérable châssis est en sursis et qu'un modèle entièrement repensé est dans les tuyaux.C'est dès la fin de cette année que les premiers Macs équipés d'un processeur ARM directement conçu par Apple seront commercialisés par Apple. Il se murmure que l'iMac pourrait faire partie des premiers ordinateurs à basculer, avec un tout nouveau modèle 24" pour succéder aux modèles 21,5" actuels.