Apple s'attaque à une app au logo de... poire

L'application Prepear , dont le nom est un jeu de mot entre(préparer) et(poire), permet de découvrir des recettes de cuisine, planifier des repas et faire des listes de courses. Une application comme il y en a des centaines d'autres sur l'App Store, mais celle-ci a quelque chose de particulier : elle a un logo beaucoup trop proche de celui d'Apple. C'est en tout cas ce que jugent les avocats de Cupertino, qui ont demandé à Super Healthy Kids, Inc. de modifier sa copie et se sont officiellement opposés à la validité de la marque auprès de l'USPTO, le bureau américain des brevets et des marques de commerce.Selon les avocats d'Apple, le design minimaliste et la feuille de la poire du logo de Prepear, et il y aurait donc un risque de confusion et d'affaiblissement de la personnalité du logo d'Apple. Selon Super Healthy Kids, Inc., qui ne comporte que cinq employés, la défense de son logo lui aurait déjà coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars et aurait conduit à un licenciement. Une pétition a été lancée pour inviter Apple à montrer un peu plus de discernement...