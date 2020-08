L'interdiction de WeChat, une catastrophe pour Apple ?

Le président américain Donald Trump a la semaine dernière signé deux décrets interdisant, dans un délai de 45 jours, toute transaction commerciale entre une entreprise américaine et les sociétés éditrices des applications TikTok et WeChat, accusées de représenter une menace pour la sécurité du pays de par leur gestion critiquée des données personnelles de leurs utilisateurs. Si ces décrets entrent bien pleinement en application, Apple et Google pourraient être contraintes de retirer les applications concernées de leurs boutiques d'applications.Microsoft s'est positionné pour racheter à ByteDance la branche américaine de TikTok — Twitter serait également intéressé — mais TikTok compte bien jouer sur deux tableaux en attaquant l'administration américaine dans l'espoir que le décret soit abandonné. De son côté, Tencent ne semble absolument pas disposé à scinder WeChat. WeChat est une application extrêmement populaire en Chine, avec plus de 1,2 milliard d'utilisateurs. Il n'est pas seulement question de messagerie : l'app est également un réseau social, elle est très utilisée pour le paiement mobile et dans de multiples aspects de la vie quotidienne... Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est une application dont il serait très difficile de se passer.L'analyste Ming-Chi Kuo a tenté d'évaluer l'impact que l'interdiction de WeChat pourrait avoir sur Apple. Si l'application WeChat était retirée de l'App Store, il ne serait plus possible de l'utiliser sur iPhone. En revanche, il serait toujours possible d'installer WeChat sans passer par le Google Play Store, et cela donnerait un incroyable avantage concurrentiel à Android. Selon Ming-Chi Kuo, la chute des ventes d'iPhone pourrait atteindre 3% à 6% si WeChat était retiré de l'App Store américain, et 25% à 30% si WeChat était retiré de l'App Store au niveau mondial. Il y aurait également un impact important sur les autres produits de la marque, avec 15% à 25% de baisse sur les ventes d'AirPods, d'Apple Watch, d'iPad ou encore de Mac.L'administration Trump est une grande habituée des annonces fracassantes prenant la forme de menaces utilisées comme base de négociation. L'année dernière, l'instauration d'une taxe douanière de 15% qui aurait touché de plein fouet les principaux produits d'Apple avait été annulée à la dernière minute suite à la signature d'un accord commercial avec la Chine. Il y a ainsi fort à parier que beaucoup de choses évoluent d'ici à la date d'application des décrets...