La version bêta publique de watchOS 7 est disponible

Un mois et demi après sa présentation officielle et quatre versions de travail plus tard, watchOS 7 vient d'être lancé en version bêta publique par Apple. Les utilisateurs souhaitant découvrir le prochain système de l'Apple Watch en avant-première sans pour autant être enregistrés en tant que développeur auprès d'Apple peuvent donc s'inscrire au programme de versions bêtas publiques d'Apple et installer la version bêta de watchOS 7 sur leur montre dès aujourd'hui.Avant de vous lancer, ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'un système encore en plein chantier, comprenant son lot de bugs et d'instabilités. Contrairement aux versions bêtas d'iOS et de macOS, il est d'ailleurs impossible de revenir en arrière : si vous rencontrez des problèmes avec watchOS 7, vous devrez vous les coltiner jusqu'à la sortie de la version finale de la mise à jour cet automne.