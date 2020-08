Face ID pourrait-il fonctionner avec les masques ?

L'autorité organisatrice des transports en commun de New York, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), commence à avoir une dent contre Face ID. La technologie de reconnaissance faciale d'Apple inaugurée avec l'iPhone X est en effet incapable de fonctionner correctement lorsque les utilisateurs portent des masques, et ces masques sont devenus obligatoires sur le réseau new-yorkais. Résultat, les usagers ne cessent de retirer temporairement leurs masques, le temps de s'identifier.Dans un courrier envoyé à Apple et intercepté par The Associated Press , la MTA implore Tim Cook de trouver rapidement une solution pour éviter une recrudescence du coronavirus dans la plus grande ville des États-Unis., explique Patrick Foye, responsable du réseau. En plus d'être extrêmement dense, le réseau de transport en commun de New York est un des rares au monde à prendre en charge Apple Pay aux entrées des stations de métro et tous les utilisateurs n'ont pas activé le mode Express qui permet de se passer d'authentification au portique.Avec iOS 13.5 , sorti à la fin du mois de mai, Apple a modifié le comportement de Face ID qui est désormais capable de repérer lorsque son utilisateur porte un masque. Dans cette situation, la reconnaissance faciale se désactive automatiquement et l'utilisateur est invité à entrer son mot de passe. C'est bien, mais vraisemblablement pas suffisant. Apple pourrait-elle créer un "mode dégradé" pour que Face ID, quitte à être un peu moins fiable, puisse tout de même fonctionner avec un masque en se basant uniquement sur les yeux et le haut du nez ? La firme de Cupertino n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour le moment. Les rumeurs d'un retour de la reconnaissance d'empreintes digitales de Face ID, qui serait située directement sous l'écran d'un futur modèle d'iPhone, gagnent soudainement en crédibilité...