Un dernier modèle d'iPhone 4G en 2021 ?

Les quatre modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro qui seront dévoilés cette année seront tous compatibles 5G même si seuls les modèles Pro pourraient prendre en charge les ondes millimétriques plus performantes, selon les nombreuses indiscrétions dont nous disposons depuis plusieurs mois. Selon les analystes de Wedbush Securities, rapportés par Business Insider , Apple n'en aurait toutefois pas fini avec les modems 4G : moins coûteux, ils permettraient de créer une alternative moins chère à l'iPhone 12 en début d'année 2021, peut-être dès le mois de février.Il a déjà été question d'un iPhone 12 n'intégrant pas de modem 5G , de nombreuses régions du monde n'étant de toute façon pas équipées des réseaux adéquats, mais Apple voudrait donner la primeur à ses modèles les plus haut de gamme, même si l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pourraient être vendus à des tarifs similaires à l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Il y a quelques mois, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait pour 2021 un modèle totalement nouveau , qui serait dépourvu de Face ID et de bouton d'accueil, la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID étant intégrée sur le bouton d'allumage sur le côté du téléphone... Pour réduire les coûts et proposer une alternative à l'iPhone SE en entrée de gamme, on imagine aisément que ce modèle hybride soit dépourvu de modem 5G. Ces bruits de couloir ne semblent pas improbables, mais tout cela reste cependant encore un peu flou et à prendre avec des pincettes pour le moment.