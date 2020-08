Apple TV+ : la série d'espionnage Téhéran lancée le 25 septembre

C'est la première série d'espionnage d'Apple TV+ :, ouen français, fera ses débuts sur la plateforme de streaming d'Apple le vendredi 25 septembre. La saison comprendra huit épisodes, et les trois premiers seront diffusés d'un seul coup le jour du lancement.raconte l'histoire d'une agent clandestin du Mossad, dans une mission sous couverture à Téhéran qui la place, elle et tout le monde, en grand danger.On retrouvera au premier rôle l'actrice Niv Sultan (), Shaun Toub (), Navid Negahban (), Shervin Alenabi (), Liraz Charhi () et Menashe Noy (). La série, créée par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, est réalisée par Daniel Syrkin. Cette série est le fruit d'un partenariat entre Apple, Cineflix Rights et la chaîne israélienne Kan 11.Parmi les sorties prochaines d'Apple TV+, on retrouveradès ce vendredi 14 août, puisle 18 septembre. De nombreuses autres créations originales sont attendues d'ici la fin de l'année, mais Apple n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet.