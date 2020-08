Quelle puissance brute pour les iMac de 2020 ?

Les iMac de 2020, dévoilés la semaine dernière , seront sans doute les derniers à intégrer des processeurs conçus par Intel, Apple devant attaquer sa transition vers ses propres puces ARM dès la fin de cette année. Pour cette ultime cuvée, ce sont des processeurs Core de dixième génération qui ont été intégrés aux iMac 27", Apple ayant conservé les anciens processeurs de septième et huitième génération sur les modèles 21,5". Ce sont donc les grands modèles qui nous intéressent aujourd'hui : quels gains de puissance sont-ils susceptibles d'apporter ?Pour nous faire une idée de la réponse à cette question, nous avons compilé des résultats obtenus par différents utilisateurs sur Geekbench afin d'obtenir des scores moyens plus fiables qu'avec des tests individuels. On retrouve quatre nouveaux modèles de processeurs : le Core i5-10500 hexacoeur (3,1 GHz, Turbo à 4,5 GHz) qui obtient des scores de 1 103 (mono) et 5 498 (multi), le Core i5-10600 hexacoeur (3,3 GHz, Turbo à 4,8 GHz) qui obtient des scores de 1 175 (mono) et 5 897 (multi), le Core i7-10700K octocoeur (3,8 GHz, Turbo à 5 GHz) qui obtient des scores de 1 264 (mono) et 7 913 (multi) et enfin le Core i9-10910 décacoeur (3,6 GHz, Turbo à 5 GHz) qui obtient des scores de 1 202 (mono) et 9 239 (multi).Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, qui reprend les scores des modèles de 2019, il y a bien sûr des progrès par rapport aux anciens modèles mais les scores des modèles hexacoeurs restent dans un mouchoir de poche. Les deux premiers modèles présentent une puissance extrêmement proche l'un de l'autre, et le Core i7 octocoeur du modèle haut de gamme ne fait pas mieux que le Core i9 hexacoeur proposé en option sur les modèles de l'année dernière. Il n'y a enfin que 11% d'écart entre les scores des deux Core i9, malgré l'ajout de deux coeurs.Vous l'aurez compris, ces scores sont tous en progrès si on compare chaque référence à celle qui lui précède, mais les gains obtenus sont plutôt modestes et ce n'est pas pour la puissance brute qu'on se souviendra de cette nouvelle génération d'iMac. Au quotidien, l'abandon du disque dur et le passage à la mémoire flash sera en effet bien plus bénéfique pour la réactivité du tout-en-un d'Apple. C'est d'ailleurs ce critère qui devrait conduire de nombreux utilisateurs à opter pour le Core i5 cadencé à 3,3 GHz, condition indispensable pour bénéficier de 512 Go de stockage et non de seulement 256 Go sur le modèle 27" d'entrée de gamme.