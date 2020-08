Quel planning pour les annonces d'Apple cet automne ?

Apple a pris pour habitude de dévoiler ses nouveaux modèles d'iPhone chaque année au début du mois de septembre, mais la tradition pourrait bien être brisée pour l'iPhone 12. La crise sanitaire a en effet retardé la mise au point de la nouvelle gamme de smartphones d'Apple, qui a officiellement confirmé lors de la présentation de ses derniers résultats financiers que le lancement serait cette année retardé de quelques semaines. Comment Apple va-t-elle s'ajuster ? LeJon Prosser nous livre ce qui serait, selon ses sources, le calendrier des annonces à venir.Selon Jon Prosser, l'événement consacré à l'iPhone 12 se tiendrait au début du mois d'octobre, possiblement dans la semaine débutant le 12 octobre. Les précommandes de l'iPhone 12 classique seraient lancées en fin de semaine, pour de premières livraisons la semaine suivante. Pour l'iPhone 12 Pro, il faudrait attendre le mois de novembre, sans plus de précisions sur la date pour le moment. Il y aurait donc bien un lancement en deux temps pour les nouveaux téléphones d'Apple. Le mois de septembre ne serait pas dépourvu de nouveautés avec la sortie de l'Apple Watch Series 6 et de nouveaux modèles d'iPad (possiblement l'iPad 10,2" et l'iPad Air 4 ), mais la présentation se ferait directement par une mise à jour du site d'Apple, sans conférence.Jon Prosser n'aborde pas le sujet, mais d'autres annonces d'envergure sont attendues pour la fin d'année avec le lancement des premiers Macs dotés de puces ARM dans le cadre du projet Apple Silicon . Il est possible que ces nouveaux ordinateurs soient présentés en même temps que l'iPhone 12 en octobre, ou qu'Apple leur consacre une deuxième conférence durant le mois de novembre. À suivre...