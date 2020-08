Le bundle de services Apple One lancé cet automne ?

Apple lancerait enfin son fameux bundle de services cet automne, si on en croit les sources souvent bien informées de Mark Gurman, sur Bloomberg . Surnommé « Apple One » en interne, le bundle permettrait de souscrire à plusieurs services d'Apple à prix préférentiel. Il y aurait plusieurs niveaux de prix, avec une offre d'entrée de gamme ne comprenant qu'Apple Music et Apple TV+, une offre plus onéreuse comprenant également Apple Arcade, un troisième niveau avec Apple News+ et enfin une offre complète ajoutant du stockage sur iCloud. Apple travaillerait également sur une nouvelle offre permettant d'accéder à des cours de fitness, nom de code « Seymour » ( tiens tiens ), qui serait à terme incluse.Apple n'aurait pas prévu d'intégrer ses polices d'assurance AppleCare à ses bundles, tout du moins dans un premier temps, mais il y aurait bien des offres liées à certains produits physiques. Par exemple, l'achat d'un Apple TV pourrait donner droit à un an d'abonnement gratuit à Apple Arcade. Tous les bundles Apple One incluraient le partage familial, pour un usage jusqu'à six personnes.Les économies par rapport à des abonnements individuels iraient de 2 à 5 dollars selon les options choisies, ce qui équivaudrait à une remise située entre 10% et 15%. Le lancement d'Apple One coïnciderait avec la sortie d'iOS 14, qui est prévue pour le début de l'automne.