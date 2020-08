Apple TV+ s'offre les services de Martin Scorsese

Apple signe régulièrement de nouveaux contrats pour de nouveaux projets de séries et de films pour son service de streaming Apple TV+, et ils sont trop nombreux pour tous les aborder. Certains sortent toutefois du lot, et c'est le cas de l'accord pluriannuel qui vient d'être signé avec Martin Scorsese. Le site américain Deadline nous informe en effet que Martin Scorsese va, par le biais de sa société Sikelia Productions, produire et réaliser plusieurs films et séries pour Apple dans les prochaines années.

Une première collaboration avec Apple pour l'iPhone 4S, en 2011

Cet accord survient deux mois après le rachat pour la bagatelle de 180 millions de dollars de, un film avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui sera donc réalisé par Martin Scorsese et qui sortira en 2021. Après le succès du film Greyhound avec Tom Hanks, Apple compte bien enchaîner les productions d'envergure. Le mois dernier, nous apprenions par exemple qu'Apple s'était offert, une production à 120 millions de dollars avec Will Smith en premier rôle.