Fortnite : Epic Games entre en guerre contre l'App Store

Epic Games a décidé de, et c'est une véritable déclaration de guerre qui a été adressée à la firme de Cupertino hier. L'affaire a débuté par une provocation parfaitement volontaire de la part d'Epic Games, éditeur de Fortnite : une nouvelle version du jeu lancée sur l'App Store mettait en place un système de paiement alternatif à celui de l'App Store, proposant une remise de 20% aux joueurs qui décidaient de passer par le système de paiement d'Epic Games au lieu de celui d'Apple pour leurs achats in-app. C'est une violation délibérée des conditions d'utilisation de l'App Store, qui imposent aux développeurs d'utiliser la facturation de l'App Store, sur laquelle Apple prélève sa part de 30%.Sans grande surprise, Apple a très vite réagi en retirant l'application Fortnite de l'App Store, et en donnant les justifications habituelles : cette facturation alternative va à l'encontre des règles de l'App Store, qui ont été mises en place pour la sécurité des utilisateurs et qui permettent à Apple de se rémunérer sur un service qui inclut de nombreux outils et une infrastructure coûteuse à maintenir. Epic Games n'en attendait pas moins de la part d'Apple, et a alors lancé son offensive médiatique avec l'annonce d'un dépôt de plainte pour. Une vidéo publicitaire particulièrement bien sentie, parodiant le célèbre clip « 1984 » des débuts du Macintosh, a été publiée pour accompagner cette campagne.Cette nuit, Epic Games a pris les mêmes mesures du côté du Play Store d'Android, avec une mise à jour de Fortnite qui a aussi été retirée par Google dans la foulée. Alors que Google se justifiait avec une déclaration similaire à celle d'Apple, Epic Games a également annoncé avoir déposé plainte à l'encontre de Google. Fortnite restera disponible sur Android, l'application pouvant être installée sans passer par le Play Store, mais elle ne sera plus disponible au téléchargement sur l'iPhone. Apple s'est pour le moment montrée plutôt clémente envers Epic Games : les versions de Fortnite déjà installées restent fonctionnelles.Epic Games espère que d'autres éditeurs le rejoindront dans ce bras de fer. Cette initiative a déjà reçu le soutien de Spotify de ProtonMail ou encore de Tinder , mais aucun grand éditeur n'a encore pris le risque de se faire bannir de l'App Store, qui reste une source très importante malgré les prélèvements d'Apple.