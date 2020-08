Apple TV+ : Ted Lasso et Boys State sont disponibles

Deux nouveautés sont au programme ce vendredi sur Apple TV+. Le service de streaming d'Apple accueille, une série humoristique avec Jason Sudeikis qui interprète un entraîneur de football américain universitaire qui se retrouve embauché par un club de football anglais alors qu'il n'a aucune expérience dans ce sport. Quatre des dix épisodes, d'une durée de trente minutes, sont disponibles dès aujourd'hui et les suivants sortiront de manière hebdomadaire.Autre nouveauté du jour :, un documentaire sur des milliers de lycéens qui se réunissent au Texas pour construire un gouvernement à partir de zéro dans le cadre d'une simulation très poussée. Réalisé par Jesse Moss et Amanda McBaine, le film d'une durée de 1h49 a reçu le grand prix du jury au Sundance Film Festival.Parmi les prochaines sorties d'Apple TV+, on retrouverale 18 septembre etle 25 septembre. De nombreuses autres nouveautés sont prévues pour cet automne, mais sans date de sortie pour le moment.