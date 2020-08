L'interdiction de WeChat commence à inquiéter Apple

He really has just given up pic.twitter.com/XrXnxlcDJI — Harry Kind (@harrykind) August 14, 2020

Coup de tonnerre la semaine dernière : Donald Trump a signé deux décrets qui devraient conduire à l'interdiction pour les entreprises américaines de réaliser des transactions commerciales avec les sociétés éditrices des applications TikTok et WeChat. Cela pourrait contraindre Apple et Google de retirer les applications en question de leurs App Stores respectifs, et les conséquences pourraient être désastreuses pour Apple : s'il serait toujours possible d'installer TikTok et WeChat sur Android sans passer par le Google Play Store, l'App Store d'Apple a un monopole sur l'iPhone, et le smartphone d'Apple perdrait donc un sacré argument de vente en Chine où WeChat est extrêmement populaire.En fin de semaine, plusieurs grosses entreprises américaines ont participé à une conférence téléphonique avec la Maison Blanche. Parmi elles, on retrouve notamment Apple, Intel, Walmart, Walt Disney, Ford, Procter & Gamble, MetLife, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UPS, Merck & Co ou encore Cargill. Le message était unanime : l'interdiction de WeChat pourrait avoir de sévères répercussions sur l'économie américaine. L'analyste Ming-Chi Kuo avait par exemple estimé à 25% à 30% la chute des ventes d'iPhone qu'une telle mesure pourrait entraîner, et un sondage mené sur Weibo ayant reçu 1,2 million de réponses a montré que 95% des utilisateurs chinois seraient prêts à abandonner l'iPhone si WeChat venait à disparaître de la plateforme d'Apple.Ces arguments ne semblent pas inquiéter Donald Trump qui, interrogé sur le sujet par un journaliste, s'est contenté de répondre un("whatever") avant de préciser que la sécurité des citoyens américains était sa principale préoccupation alors que la gestion des données personnelles par WeChat et TikTok est très critiquée. En coulisses, les négociations avancent : TikTok avait annoncé son intention d'attaquer l'administration américaine afin d'obtenir l'abandon du décret, mais aucune plainte n'a finalement été déposée pour le moment, signe qu'un éventuel rachat de la branche américaine de TikTok serait peut-être toujours dans les tuyaux. La suite au prochain épisode...