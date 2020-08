Tiens, encore un brevet relatif à AirPower...

Vous croyez toujours que la technologie AirPower a été abandonnée ? Officiellement présentée par Apple en même temps que l'iPhone X en septembre 2017, ce chargeur qui a la particularité de pouvoir accueillir plusieurs périphériques à la fois a rencontré d'insolubles problèmes de surchauffe qui ont conduit Apple a annoncer sa mise au placard près de deux ans plus tard, en mars 2019. Seulement voilà, les ingénieurs de Cupertino n'auraient jamais réellement arrêté leurs travaux sur le sujet, et l'annonce de l'abandon d'AirPower n'aurait été faite que pour leur donner autant de temps que nécessaire pour finaliser la mise au point du chargeur.Ces rumeurs trouvent de l'écho dans les dépôts de brevets d'Apple. La semaine dernière est ainsi apparu un nouveau brevet relatif à AirPower, plus spécifiquement sur la gestion de l'affichage du niveau de batterie des appareils posés sur le chargeur, Apple souhaitant toujours privilégier le périphérique ayant le plus grand écran. L'objet du brevet importe peu, et c'est surtout sa date qu'il faut retenir : Apple l'a déposé auprès de l'USPTO le 17 octobre 2019, soit sept mois après l'annonce de l'abandon du projet.En avril dernier, leJon Prosser affirmait qu'un nouveau prototype numéroté C68 était sur la planche de travail à Cupertino, et que ce dernier intégrerait la puce Apple A11 pour mieux gérer la réparation de la chaleur entre les multiples bobines superposées les unes sur les autres. Autre rumeur , Apple préparerait également un chargeur sans fil plus traditionnel, avec un seul emplacement pour concurrencer les multiples chargeurs Qi actuellement sur le marché, et le lancement de ce modèle serait prévu pour cette année ; l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait en janvier dernier un lancement dès le premier semestre, mais on imagine qu'une présentation en même temps que l'iPhone 12 cet automne serait tout aussi pertinente. Affaire à suivre...