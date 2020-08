Apple TV+ aura son film d'espionnage avec Idris Elba

Apple TV+ aura droit à sa grosse production avec Idris Elba, nous apprend Variety . Le célèbre acteur britannique, un temps pressenti pour reprendre le rôle de James Bond à la suite de Daniel Craig, s'est associé avec Simon Kinberg pour produire un film d'espionnage dont les droits viennent d'être rachetés par Apple. Idris Elba tiendra le premier rôle de cedont l'action se déroulera en Afrique. Aucun autre détail n'a filtré sur le scénario, et le titre du film n'est pas encore connu. Idris Elba et sa société de production Green Door Pictures auraient d'ailleurs signé un accord plus large avec Apple qui devrait aboutir à la création de plusieurs séries et films dans les prochaines années.Suite au succès du film Greyhound avec Tom Hanks, Apple veut plus de blockbusters et les contrats d'envergure se multiplient pour son service de streaming vidéo. On a par exemple appris la semaine dernière qu'Apple venait de s'associer avec un certain Martin Scorsese pour la création de plusieurs oeuvres originales, et Apple a le mois dernier obtenu les droits du futur film Emancipation , avec Will Smith en tête d'affiche. Les débuts d'Apple TV+ sont difficiles, d'autant plus avec la crise sanitaire actuelle qui a retardé de nombreux projets — beaucoup de tournages sont à l'arrêt depuis plusieurs mois — mais Apple compte bien accélérer le rythme tant que possible.