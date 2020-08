Foxconn : la Chine n'est plus l'usine du monde

. Ces mots ont été prononcés par Young Liu, président de Foxconn, à l'occasion de la présentation des derniers résultats financiers de son entreprise. Fournisseur majeur d'Apple et assembleur d'une grande majorité des modèles d'iPhone, Foxconn a commencé depuis déjà quelques années à étendre sa présence dans d'autres pays ; en un an, la capacité de production de Foxconn hors de Chine est passée de 25% à 30%. La Chine continuera de jouer un rôle prépondérant dans la production mondiale, mais il est indispensable de limiter les risques et de ne plus mettre tous ses oeufs dans le même panier.Cette tendance, qui touche une grande partie de l'industrie, s'est accélérée avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis et l'essor des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Déjà échaudés par les multiples menaces de taxes douanières , dont certaines ont bien finies par être mises en place, les sous-traitants d'Apple ont également subi de plein fouet la crise sanitaire du coronavirus, qui a rapidement et durement grippé leur machine logistique pourtant bien huilée en début d'année.Ce changement de stratégie n'est pas une mince affaire : une fois un emplacement choisi, il faut environ un an et demi pour lancer une chaîne de production, et l'aspect logistique est toujours un casse-tête. Apple est néanmoins déterminée à diversifier ses sources de production, et on a par exemple vu apparaître des modèles d'iPhone d'entrée de gamme assemblés en Inde grâce à Wistron et Foxconn ou en Indonésie avec Pegatron. L'année dernière, Apple s'est également lancée au Vietnam avec la production d'AirPods, et plusieurs sous-traitants s'apprêteraient à suivre cette initiative.La capacité de la Chine à mobiliser instantanément des dizaines de milliers de nouveaux employés en cas de pic de production reste toutefois inégalée pour le moment. La semaine dernière, Foxconn aurait ainsi lancé les embauches saisonnières pour la production de masse de l'iPhone 12, dont la sortie est prévue pour cet automne avec quelques semaines de retard sur le calendrier habituel. L'usine de Zhengzhou va ainsi atteindre une capacité de 350 000 employés, capables de produire plus de 500 000 unités par jour.