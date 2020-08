Apple TV+ crée des bundles de chaînes aux États-Unis

Apple tente de nouvelles choses pour promouvoir Apple TV+. Aux États-Unis, une nouveauté très intéressante vient d'être lancée sur la plateforme de streaming d'Apple : une offre permettant aux abonnés d'Apple TV+ d'accéder à CBS All Access et Showtime pour 9,99 dollars par mois, alors que ces services coûtent respectivement 9,99 et 10,99 dollars par mois habituellement. Il faut bien sûr ajouter à cela le coût d'Apple TV+, à 4,99 dollars par mois (en dehors de la période de gratuité initiale d'un an pour de nombreux utilisateurs), mais le total de 14,98 dollars pour ces trois chaînes reste très avantageux et pourrait bien séduire un nouveau public.

Captures par MacRumors

Ce nouveau concept n'existe pour le moment qu'aux États-Unis, mais on imagine sans mal qu'Apple tentera de mettre en place des offres similaires dans d'autres pays. En France, l'application Apple TV ne permet pas d'accéder à des chaînes aussi prestigieuses que CBS et Showtime ; il faut pour le moment se contenter de Starz, Mubi et Noggin. Apple pourrait toutefois séduire de nouveaux partenaires en leur promettant une mise en avant inédite grâce à ses offres groupées, d'autant plus si la firme de Cupertino s'apprête bien à lancer son offre Apple One , des bundles permettant d'accéder à ses différents services (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, etc.) à prix promotionnel.