Apple va donner un an pour souscrire à AppleCare

Le programme d'assurance AppleCare+ ne peut aujourd'hui être souscrit que dans les 60 jours suivant l'achat du produit qu'il couvre. Ce service, qui étend la garantie à deux ou trois ans (selon le type d'appareil couvert) et offre des tarifs préférentiels pour une prise en charge en cas de dommages matériels, est proposé pour tous les principaux produits d'Apple, de l'Apple Watch au Mac en passant par l'iPhone, l'iPad, le HomePod, l'Apple TV ou encore les AirPods.Ce délai de 60 jours a été mis en place pour éviter que trop de clients ne souscrivent à AppleCare+ après avoir endommagé leur appareil. S'il limite la fraude, ce délai impacte également les ventes de cette police d'assurance très rémunératrice pour Apple, qui a donc réfléchi à un moyen de proposer AppleCare+ jusqu'à la fin de la garantie initiale d'un an. Après une période de test lancée en fin d'année dernière, Apple a désormais entériné le changement aux États-Unis et au Canada : il est maintenant possible de souscrire à AppleCare+ au-delà de la période initiale de 60 jours, à condition de faire préalablement inspecter l'appareil à couvrir dans un Apple Store.Cette évolution n'est disponible qu'en Amérique du Nord pour le moment, et Apple ne s'est pas exprimée sur un éventuel déploiement dans d'autres pays et notamment en Europe. Alors qu'Apple tire de plus en plus de revenus de ses services , c'est un élargissement de l'offre qui paraît en tout cas inévitable à court terme.