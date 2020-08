App Store : Apple menace Epic Games

Epic Games a voulu la guerre, et Epic Games devrait bien l'avoir : Apple n'a pas l'intention de se laisser faire dans l'affaire du système de paiement alternatif mis en place au sein de l'application Fortnite, retirée de l'App Store en fin de semaine dernière lorsque Apple s'est rendue compte que son système de facturation pourtant obligatoire était contourné par le célèbre jeu de survie. Les avocats de Cupertino ont en effet informé Epic Games qu'à compter du vendredi 28 août, l'entreprise n'aurait plus accès à son compte développeur, aux différents outils de développement relatifs à l'App Store et que les applications d'Epic Games seraient totalement retirées de l'App Store. Double effet Kiss Cool, Epic Games perdrait alors la possibilité de mettre à jour son moteur Unreal Engine, très utilisé par les développeurs de jeux vidéo tiers.Dans un communiqué , Apple explique vouloir conserver Epic Games au sein de l'App Store :

Le message est clair : alors qu'Epic Games tenterait de former une coalition pour attaquer les politiques commerciales de l'App Store d'Apple, dont le fameux prélèvement de 30% sur les transactions in-app, toute démarche contrevenant aux règles éditées par Apple se heurtera à un mur et les conséquences pour les développeurs pourront être dramatiques. La justice va rapidement se mêler de cette affaire : Epic Games a déposé une requête en urgence auprès d'un tribunal californien pour tenter d'empêcher Apple de mettre sa menace à exécution.