Apple lance deux nouvelles radios et renomme Beats 1 en Apple Music 1

La fameuse radio Beats 1, lancée en même temps que le service de streaming Apple Music en 2015 , change de nom aujourd'hui et devient Apple Music 1. Ce changement de marque s'inscrit dans un projet plus large avec la sortie de deux autres stations pour ce qu'il convient désormais d'appeler Apple Music Radio : Apple Music Hits qui diffuse, et Apple Music Country qui se spécialise dans la musique country. Apple Music 1 conserve son équipe et le positionnement urbain de Beats 1.Six ans après son rachat , l'intégration de Beats à Apple se poursuit donc par petites touches. Notez que les trois stations d'Apple Music Radio, comme Beats 1 précédemment, sont entièrement gratuites : il n'est pas nécessaire d'être abonné à Apple Music pour pouvoir les écouter. Vous pouvez accéder à Apple Music Radio depuis l'application Musique, sur music.apple.com ou directement via l'assistant vocal Siri.