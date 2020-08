De petites nouveautés pour la cinquième bêta d'iOS 14

Le développement d'iOS 14 se poursuit et une cinquième version bêta a été envoyée aux développeurs hier soir, deux semaines après la précédente mouture . L'heure est plus aux corrections de bugs qu'à l'ajout de nouvelles fonctionnalités, mais on détecte tout de même quelques petites évolutions ici et là.Parmi les changements flagrants, Apple a modifié la manière de régler une alarme avec une interface qui fonctionne toujours en faisant glisser les heures et les minutes verticalement, mais beaucoup plus resserrée qu'avec les précédentes versions d'iOS. Lors de la sélection, le clavier apparaît pour permettre une saisie manuelle plus aisée. Un nouveau réglage de confidentialité fait son apparition pour l'accès à la localisation des widgets (ce réglage apparaît également sous forme de boîte de dialogue à la première ouverture du widget), et un nouveau réglage permet de faire apparaître les albums masqués dans les "Autres albums" de l'application Photos.Le mois de septembre approche, et avec lui la finalisation des nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple — l'année dernière, iOS 13 était sorti le 19 septembre. Il est possible toutefois qu'Apple prenne un peu plus son temps cette année, les nouveaux modèles d'iPhone étant officiellement en retard sur le calendrier habituel. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés d'iOS 14 sur cette page