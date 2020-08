Rendus : l'iPhone 12 de 5,4'' se montre en 3D

Si on en croit les récentes fuites, comme celle d'un écran OLED destiné à l'iPhone 12, le futur petit modèle de 5,4" pourrait bien avoir une encoche légèrement plus petite... mais qui permettrait simplement à Apple de conserver le même ratio que sur les modèles de 5,8" actuels, avec suffisamment de place pour afficher quelques informations, comme l'heure et les témoins de charge et de réseau, de part et d'autre de celle-ci. Le nouveau modèle d'entrée de gamme, comme les autres références, présenterait des bords plats rappelant ceux de l'iPhone 5 ainsi que des marges légèrement réduites autour de la dalle, et on retrouverait les deux capteurs légèrement protubérants à l'arrière de l'appareil (le triple voire quadruple capteur serait réservé aux modèles Pro). Le site svetapple.sk s'est amusé à créer des rendus 3D à partir des différentes rumeurs dont nous disposons pour le moment :Le résultat n'est sans doute pas parfait, ne serait-ce que pour le choix des couleurs qui est parfaitement arbitraire, mais les rendus proposés par nos confrères sont plutôt convaincants et ne commettent pas de faux pas particulier par rapport aux multiples fuites et rumeurs dont nous disposons jusqu'ici. Rappelons que la nouvelle gamme d'iPhone ne sortira pas en septembre comme chaque année : Apple a déjà prévu que l'iPhone 12 serait en retard sur le calendrier habituel, avec une sortie qui est donc plutôt attendue en octobre.