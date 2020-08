L'iPad Air 4, finalement pas avant 2021 ?

L'iPad Air 4 serait équipé d'une puce Apple A14, comme l'iPhone 12, et il sortirait en mars 2021. Le site chinois MyDrivers , qui rapporte cette indiscrétion, précise que cette mise à jour s'accompagnerait d'un changement de design pour s'approcher de celui de l'iPad Pro, avec un écran aux bords arrondis et l'abandon du bouton d'accueil. L'écran passerait alors de 10,5" à 11" dans un châssis qui pourrait être plus compact que celui de l'iPad Air 3.Ces rumeurs ne sont pas tout à fait nouvelles, le site japonais Macotakara évoquant par exemple en juin la prise en charge de l'USB-C et un design qui devrait permettre une compatibilité avec l'Apple Pencil 2 — certaines sources, comme le China Times, ont même parlé d'une intégration de Touch ID à l'écran pour remplacer Face ID à moindre coût. Pour Ming-Chi Kuo, quelques données diffèrent toutefois : le célèbre analyste parlait cet été d'une diagonale de 10,8" et d'une sortie dès la fin d'année.

Concept d'iPad Air 4, par MacRumors

MyDrivers aborde également le sujet de l'iPad Pro, affirmant qu'une mise à jour de la grande tablette d'Apple pourrait survenir dès le mois de septembre. Cette allégation est pour le moins étrange : même si l'iPad Pro de 2020 sorti en mars dernier n'a pas apporté de grandes nouveautés, les modèles actuels sont encore très jeunes et la révision est plutôt attendue pour le printemps prochain , avec l'adoption d'une dalle mini-LED, de la 5G pour les modèles cellulaires ou encore de la puce A14X.La crise sanitaire que nous traversons a bousculé de nombreux projets d'Apple et même l'iPhone 12, nouveauté phare de l'année — d'un point de vue financier tout du moins — a officiellement pris du retard . Il ne serait donc pas étonnant que le lancement de l'iPad Air 4 ait lui aussi été repoussé, mais les bruits de couloir relayés par MyDrivers restent à prendre avec prudence. La semaine dernière, leJon Prosser affirmait que de nouveaux modèles d'iPad seraient annoncés par Apple en septembre, sans préciser de quels modèles il s'agirait. Notons que l'iPad 10,2" et sa vieillotte puce Apple A10 ont aussi fait l'objet de rumeurs ...