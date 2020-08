L'action d'Apple dépasse 2 billions de dollars

Le 2 août 2018, Apple devenait la première entreprise occidentale à atteindre une capitalisation boursière de 1 billion de dollars . Deux ans plus tard, Apple vient de passer le cap des 2 billions, soit 2 000 milliards de dollars pour l'action AAPL qui ne cesse de s'envoler depuis le printemps. C'est tout à fait symbolique, mais absolument historique. En pleine crise de COVID-19, Apple a su tirer son épingle du jeu et atteindre des niveaux de vente inégalés tout en diversifiant ses sources de revenus, pour le plus grand bonheur des actionnaires.À l'occasion de la présentation de ses derniers résultats financiers , Apple a annoncé un split de son action : au 31 août, la valeur de l'action AAPL sera divisée par quatre et chaque actionnaire verra son nombre d'actions quadrupler. Cela permettra de rendre l'action plus liquide et pourquoi pas de séduire de nouveaux petits porteurs.