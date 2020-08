Avec On the Rocks, Sofia Coppola retrouve Bill Murray sur Apple TV+

Dix-sept ans après, Sofia Coppola va retrouver Bill Murray dans un film produit par Apple et le studio A24 . Le nouveau long-métrage de la réalisatrice américaine se nommeet donne également la réplique à Rashida Jones et Marlon Wayans. Le film raconte l'histoire d'une fille et de son père, extravagant séducteur, qui se retrouve à enquêter sur son mari suspecté d'infidélité dans les rues de New York.Le film, dont la bande-annonce est dévoilée cette semaine, n'a pas encore de date de sortie précise mais cela sera pour le mois d'octobre de cette année 2020.aura droit à une sortie en salles, mais il sera bien sûr également disponible pour les abonnés du service de streaming d'Apple.