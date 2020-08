Des tensions sur les stocks de certains produits d'Apple

La rentrée approche à grands pas et vous êtes nombreux à vouloir vous équiper en prévision de la reprise. Le contexte est très particulier cette année : après une période de confinement qui a conduit à une explosion des ventes de certains produits alors même que les capacités de production des sous-traitants asiatiques d'Apple étaient mises à mal par la crise sanitaire, Apple peine à suivre la demande sur certaines références et les délais augmentent.Plusieurs gammes d'Apple sont touchées. Les MacBook Air standard sont livrables sans délai, mais l'ajout de la moindre option ( le fameux Core i5 quadricoeur sur le modèle d'entrée de gamme, par exemple) entraîne deux semaines d'attente. Pour les MacBook Pro, les modèles 13,3" d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt affichent trois à quatre semaine de délai, et on retrouve également une attente de trois semaines sur l'iPad Air et même d'un mois pour bon nombre de modèles d'iPad Pro.

Les délais sur les trois premiers modèles de MacBook Pro 13,3"

Avec un peu de chance, il est parfois possible d'éviter la longue attente en optant pour un retrait en magasin. Tout dépend cependant des stocks des boutiques près de chez vous et il ne vaut mieux pas compter dessus. Si vous avez prévu de vous équiper dans les prochaines semaines, veillez donc à ne pas vous y prendre à la dernière minute !Alternativement, il reste bien sûr possible de passer par les revendeurs officiels, dont les stocks peuvent être différents de ceux d'Apple. Vous pouvez retrouver toutes les disponibilités et pourquoi pas quelques remises sur notre comparateur de prix . Il est également possible d'opter pour des configurations reconditionnées sur le Refurb Store d'Apple, avec une remise de 15% sur les tarifs du neuf et une garantie identique à celle de l'Apple Store ( en savoir plus ).Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous avez cet été accès à l'offre Back to School, qui vous permet d'obtenir une paire d'AirPods (d'une valeur de 179 €) gratuite en plus de votre remise de 10% accordée sur l'Apple Store éducation en savoir plus ). Si vous passez par cette offre, vous devrez en revanche subir les mêmes longs délais que sur l'Apple Store classique.