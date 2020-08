Le ''flexgate'' du MacBook Pro devant la justice

C'est un petit défaut dans la charnière de certains modèles de MacBook Pro de 2016 et de 2017 qui peut conduire à l'apparition d'un désagréable défaut visuel sur le bas de l'écran. L'effet « éclairage de scène », qui peut à terme se traduire par une panne pure et simple de l'écran, est dû à un câble flexible... un peu trop court ; Apple a en effet corrigé le problème sur les modèles de 2018 en utilisant un câble 2 millimètre plus long et donc moins sensible à l'usure.Apple a officiellement reconnu ce défaut de conception et a lancé en mai 2019 un programme de réparation pour l'écran du MacBook Pro 13,3" de 2016 : en cas de défaillance, l'écran est gratuitement remplacé dans les quatre ans suivant l'achat du Mac concerné. Les nombreux témoignages que l'on peut recueillir sur le web nous montrent cependant que ce programme de réparation est insuffisant : il ne prend pas en compte la génération de 2017 qui est également touchée, et les modèles 15,4" sont exclus alors qu'il sont également concernés par ce "flexgate".

Un MacBook Pro 15,4" touché par le flexgate

Dans ce contexte, une action de groupe vient d'être lancée aux États-Unis pour tenter de faire inclure les autres modèles incriminés au programme de réparation et forcer Apple à dédommager les victimes ayant dû payer pour une réparation. Il n'est pas rare que les plaintes de ce types finissent par faire plier Apple, généralement avant condamnation, et les utilisateurs touchés peuvent donc espérer qu'Apple fasse enfin évoluer favorablement son programme de réparation dans les prochains mois.