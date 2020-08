Photo : Apple aurait racheté la startup Camerai

Apple aurait secrètement racheté la startup israélienne Camerai, selon les informations de Calcalist confirmées par TechCrunch . Précédemment appelée Tipit, l'entreprise serait tombée dans le giron d'Apple il y a près de deux ans, sans que cela soit remarqué jusqu'ici. La transaction aurait été de plusieurs dizaines de millions de dollars, les employés de Camerai ayant vraisemblablement rejoint les ingénieurs d'Apple en charge des appareils photos de l'iPhone. Les outils développés par la startup seraient déjà utilisés dans les dernières générations de smartphones pommés.Camerai avait mis en place des technologies de reconnaissance d'image dédiées à la réalité augmentée. C'est un domaine qui intéresse naturellement beaucoup Apple, qui fait régulièrement évoluer les outils d'ARKit et qui a cette année ajouté un scanner LiDAR à l'iPad Pro. Apple devrait aller beaucoup plus loin dans les prochaines années, et il est même question de lunettes et d'un casque de réalité augmentée d'ici 2023.

Les appareils photos de l'iPhone 11 Pro

Signe que le domaine est stratégique pour Apple, d'autres rachats très similaires ont été enregistrés récemment. On peut notamment citer les cas de Fashwell et de Spektral , alors que les investissements dans les outils d'intelligence artificielle n'ont également pas été négligés, par exemple avec l'acquisition de Xnor.ai il y a quelques mois. Notons également que la présence d'Apple en Israël ne cesse de se renforcer et que les rachats d'entreprises dans la région sont fréquents. Parmi les gros rachats, on peut notamment citer PrimeSense LinX ou encore Anobit dès l'année 2011. Le centre de recherche et développement de Herzliya serait au fil du temps devenu le deuxième plus important d'Apple.