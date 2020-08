L'arrivée de la 5G pousse Apple à faire pression sur les coûts

L'intégration d'un modem 5G aux quatre modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro cet automne va faire grimper les coûts — mais pas les prix — des smartphones d'Apple, affirme Ming-Chi Kuo . Le célèbre analyste estime à 75-85 dollars le surcoût pour l'iPhone 12 qui serait équipé d'un modem 5G classique, et à 125-135 dollars le surcoût pour l'iPhone 12 Pro qui serait compatible avec les ondes millimétriques plus performantes.Comment garder les mêmes tarifs qu'avec l'iPhone 11 sans rogner sur la marge ? Une seule solution : abaisser les coûts des autres composants. Selon Ming-Chi Kuo, Apple aurait mis une très importante pression sur ses fournisseurs cette année et les ingénieurs de Cupertino auraient tout fait pour simplifier le design de certains composants. Ming-Chi Kuo cite notamment le cas de la batterie qui coûterait à Apple de 40% à 50% de moins que sur l'iPhone 11. Le mois dernier, ces nouvelles batteries avaient d'ailleurs été repérées et elles présentent une capacité en légère baisse . L'iPhone 12 va-t-il perdre en autonomie pour pouvoir accueillir la 5G ? Pas si sûr : la puce Apple A14, première à être gravée avec une finesse de 5 nanomètres , pourrait permettre de compenser.

Visuel par MacRumors

Apple pourrait jouer sur d'autres évolutions pour faire des économies : il s'est notamment murmuré que le chargeur et les écouteurs pourraient être retirés de la boîte , même si une telle mesure ne pourra être prise au sein de l'Union européenne où la présence d'un kit mains-libres est obligatoire. Nous serons bientôt fixés : Apple a déjà confirmé que la présentation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro aura un peu de retard sur le calendrier habituel mais cela ne devrait pas repousser l'annonce au-delà du mois d'octobre.