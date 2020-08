Au tour de l'écran UltraFine 4K d'être en rupture de stock

Un mois après la version 27" 5K , c'est au tour de l'écran UltraFine 23,7" 4K de rencontrer des problèmes d'approvisionnement. L'écran de LG, développé en collaboration avec Apple et officiellement conseillé pour une utilisation avec les Macs dotés de ports Thunderbolt 3, ne peut en effet plus être commandé dans certains pays, dont les États-Unis où les stocks sont totalement épuisés. L'écran est toujours disponible en France, où il est affiché à 749 € . Le modèle 5K, lui, n'est plus proposé en livraison.Impossible en l'état de savoir s'il s'agit d'un problème temporaire de production — la crise sanitaire en Chine a fortement perturbé les sous-traitants d'Apple et de LG ces derniers mois — ou si cela sent le sapin pour les écrans UltraFine. Beaucoup d'utilisateurs aimeraient qu'Apple produise une version plus petite et moins haut de gamme de son écran Pro Display XDR pour succéder à ces écrans UltraFine dont le design ne fait pas l'unanimité, mais il n'y a jusqu'ici eu aucune rumeur sur le sujet.