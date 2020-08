L'Apple TV de 2020 serait toujours dans les tuyaux

Une révision de l'Apple TV serait toujours dans les tuyaux pour la fin d'année 2020, déclare Jon Prosser sans donner de précision sur la date de sortie. Le avait déjà affirmé en mai dernier que le nouveau modèle, nom de code "Neptune T1125" était prêt à être commercialisé, mais cette période de crise sanitaire est très particulière et plusieurs sorties ont été retardées. Selon Jon Prosser, il faudrait s'attendre au passage de la puce Apple A10 à la puce Apple A12X et à des capacités de stockage doublées (64 Go et 128 Go, contre 32 Go et 64 Go aujourd'hui). Ce bond en avant devrait permettre de grandement améliorer les performances de l'Apple TV sur les jeux vidéo d'Apple Arcade.L'existence d'un nouveau modèle d'Apple TV a déjà été prouvée en début d'année avec la découverte dans les sources de tvOS 13.4 d'une mention de ce modèle T1125. Une autre découverte a également permis de déterminer qu'un nouveau modèle de télécommande était en préparation, sans savoir toutefois s'il s'agira d'une petite évolution ou d'un tout nouveau concept.L'Apple TV 4K a déjà trois ans au compteur et la puce Apple A10 est vieillissante. Un petit coup de jeune ne lui fera pas de mal en terme de longévité, et nous vous conseillons donc d'attendre cet automne si vous comptez investir.