Les entrailles d'un chargeur AirPower en fuite ?

Un prototype de chargeur AirPower s'est visiblement retrouvé entre les mains d'un youtubeur chinois qui a procédé à son démontage en vidéo sur le site Bilibili . Rapportées par Mr·white (@laobaiTD) sur Twitter , les images nous montrent une incroyable complexité pour ce produit ayant pour objectif de recharger jusqu'à trois appareils simultanément, où qu'ils soient posés sur sa surface. Une imposante carte logique prenant toute la surface de l'appareil est séparée des multiples bobines superposées les unes sur les autres par une solide plaque perforée en métal. On est loin, très loin de la simplicité de certains chargeurs Qi à deux ou trois emplacements fixes.Apple a officiellement annoncé l'abandon de sa technologie AirPower en mars 2019, le chargeur rencontrant de trop importants problèmes de surchauffe. Plusieurs sources indiquent toutefois qu'Apple n'aurait jamais réellement cessé ses travaux sur AirPower, et Apple a donné raison à ces sources en continuant à déposer des brevets sur le sujet. Nul ne sait en revanche où en est le développement, et une nouvelle mise au placard n'est quoi qu'il en soit pas à exclure. Faute de chargeur multiple, il se murmure qu'Apple pourrait dévoiler un chargeur Qi à un seul emplacement cette année.