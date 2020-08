Curiosité : un Mac mini avec connecteur pour iPod

Apple a envisagé la possibilité d'intégrer au Mac mini de 2005 un connecteur dock 30 broches destiné à l'iPod nano et le projet est allé suffisamment loin pour qu'un prototype soit créé. Une quinzaine d'années plus tard, une image de ce projet nous est partagée par @DongleBookPro sur Twitter. L'intégration de ce connecteur ressemble beaucoup à ce que les fabricants d'enceintes audio proposaient à l'époque, à la différence que ce connecteur n'aurait servi que pour la synchronisation avec le Mac. La taille très restreinte de l'emplacement aurait exclu tout compatibilité avec d'autres modèles d'iPod plus volumineux, sans oublier l'iPhone deux ans plus tard. Le concept a donc rapidement été abandonné.Apple conçoit de multiples prototypes pour tester certaines de ses idées mais rares sont les appareils à se retrouver dans la nature. On peut toutefois tomber sur de belles pépites de temps en temps, comme le MacBook Pro avec antenne 3G qui avait été conçu en 2007, en même temps que la première génération d'iPhone, et qui n'avait finalement jamais vu le jour.