Les nouvelles cartes de Plans arrivent en Europe

Annoncée il y a deux ans, la refonte complète des cartes d'Apple Maps commence enfin à sortir des États-Unis. Certains utilisateurs ont en effet constaté qu'Apple avait mis en place sa propre cartographie pour le Royaume-Uni et l'Irlande ce week-end. Il s'agit vraisemblablement d'un test grandeur nature : tous les utilisateurs n'ont pas encore accès aux nouveaux détails. Comme le note Justin O'Beirne , Apple teste généralement ses nouvelles cartes pendant quelques semaines (jusqu'à près de deux mois selon les zones) avant leur généralisation pour tous les utilisateurs.Sur la version historique de l'application Plans, Apple fait appel à plusieurs partenaires, comme TomTom ou OpenStreetMap, pour alimenter sa base de données. Avec la version revue d'Apple Maps, Apple a décidé de créer ses propres cartes manuellement pour offrir plus de précision et de détails. Ce travail titanesque a déjà commencé en France, où des véhicules d'Apple sillonnent les routes depuis le début d'année, mais on ne sait pas quand les nouvelles cartes seront finalisées et mises en ligne dans l'Hexagone.