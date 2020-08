Affaire WeChat : des nouvelles rassurantes pour Apple

Lorsque Donald Trump a annoncé il y a une semaine son intention d'interdire les entreprises américaines de réaliser des transactions commerciales avec TikTok et WeChat, Tim Cook a failli tomber de sa chaise : WeChat est extrêmement populaire en Chine et son retrait de l'App Store pourrait causer du tort aux ventes d'iPhone. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait ainsi perdre jusqu'à 95% de ses parts de marché en Chine, où cette application permet de réaliser de très nombreuses tâches, de la connexion à ses comptes bancaires aux services de rencontre, en passant par la réservation de taxis et les paiements au quotidien.De nombreuses entreprises américaines ont prévenu l'administration Trump que cette interdiction aurait d'importantes répercussions sur l'économie américaine, et le message semble être passé. Selon Bloomberg , l'administration Trump rassurerait les différentes entreprises en coulisses : seuls les États-Unis seraient visés et il serait toujours possible de télécharger WeChat sur l'App Store en Chine. Les détails techniques de l'interdiction ne seraient pas arrêtés, mais l'interdiction ne serait pas globale et Apple pourrait donc souffler.La justice américaine va également avoir son mot à dire dans les prochaines semaines. Un groupe d'utilisateurs de WeChat a par exemple déposé plainte pour contester la constitutionnalité d'une telle mesure, et TikTok devrait également poursuivre l'État américain cette semaine.