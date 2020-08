Une campagne de pub mondiale pour Apple Music

Apple Music est désormais disponible dans 165 pays et Apple veut accroitre son image de marque dans le domaine du streaming. Quelques jours après avoir renommé la radio Beats 1 en Apple Music 1 et lancé deux autres chaînes, Apple vient de lancer un nouveau clip publicitaire qui sera diffusé un peu partout dans le monde. On peut y voir le logo du service musical décliné à toutes les sauces, ainsi que l'intervention de quelques artistes comme Billie Eilish, Orville Peck, Megan Thee Stallion et une belle chute d'Anderson Paak depuis le bureau de Zane Lowe, animateur sur la radio d'Apple.Apple devrait redoubler d'efforts pour promouvoir Apple Music, toujours à la traîne derrière Spotify . Alors que les services représentent une part toujours plus importante dans les revenus de l'entreprise, Apple devrait cet automne lancer une nouvelle offre groupée qui devrait lui permettre de séduire de nouveaux clients : le package Apple One , qui permettrait de profiter de plusieurs abonnements (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, etc.) pour un tarif préférentiel.