iPhone 12 Pro : toujours des doutes sur l'écran 120 Hz et la technologie ProMotion

L'iPhone 12 Pro sera-t-il le premier smartphone d'Apple à être équipé d'un écran 120 Hz ? Certains n'en doutent pas , mais d'autres émettent des réserves. C'est notamment le cas de l'analyste Ross Young qui affirme qu'Apple n'aurait aucun mal à se fournir en dalles compatibles mais peinerait en revanche à obtenir les circuits intégrés permettant de les gérer. Apple aurait ainsi deux possibilités : attendre la disponibilité des circuits compatibles et retarder le lancement de l'iPhone 12 Pro, ou lancer ces derniers avec un écran 60 Hz, comme leurs prédécesseurs.Selon les sources de Max Weinbach , le matériel ne serait plus un problème mais la partie logicielle ne serait pas encore au point et l'iPhone 12 Pro pourrait alors être lancé avec un affichage en 60 Hz en attendant une mise à jour permettant d'activer la technologie ProMotion, qui permet une gestion dynamique du rafraîchissement jusqu'à 120 Hz (et non fixe pour éviter de consommer trop d'énergie).Vous l'aurez compris, tout cela est encore bien flou. On voit toutefois bien difficilement comment Apple pourrait justifier un important écart de prix entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro en l'absence de cette technologie, alors que l'iPhone 12 adopterait un écran OLED en entrée de gamme. Apple cache souvent bien son jeu et il n'est pas impossible que certains analystes soient mal renseignés ; réponse sans doute en octobre