VR : Apple a racheté la startup Spaces

Apple a racheté la startup Spaces, nous apprend le site Protocol à qui le principal intéressé a officiellement confirmé l'acquisition. À l'origine un projet de DreamWorks Animation, l'entreprise devenue indépendante en 2016 avait mis fin à toutes ses activités la semaine dernière, annonçant sur son site web . Initialement spécialisée dans les applications de divertissement, Spaces avait notamment développé une technologie de vidéo-conférence en réalité virtuelle, où les participants prenaient la forme d'un avatar en trois dimensions dans l'environnement de leur choix.Apple continue ses travaux sur le front de la réalité augmentée et virtuelle et ce n'est pas le premier rachat d'entreprise dans ce secteur ; on peut notamment citer le cas de NextVR en mai dernier. Au-delà des outils existants comme ARKit sur iOS, il se murmure qu'Apple développerait des projets bien plus ambitieux avec l'arrivée d'un casque de réalité virtuelle et de lunettes de réalité augmentée d'ici 2023