Affaire Epic Games : la justice temporise

Fin de l'escalade dans l'affaire qui oppose Epic Games à Apple. Tandis qu'Apple menaçait Epic Games de lui couper tous ses outils de développement suite à sa déclaration de guerre contre l'App Store , ce qui aurait empêché Epic Games de mettre à jour son très populaire moteur Unreal Engine, la juge américaine Yvonne Gonzalez Rogers a préféré temporiser En substance, il n'est pas question d'obliger Apple à publier sur l'App Store une version de Fortnite contrevenant à son règlement interne : a précisé la juge aux avocats d'Epic Games, ajoutant qu'il était tout à fait possible pour Epic Games de revenir au statu quo en soumettant à l'App Store une version de Fortnite dépourvue du système de paiement alternatif à celui d'Apple. En revanche, Yvonne Gonzalez Rogers a jugé excessive la menace de bloquer le développement de l'Unreal Engine, ce qui pénaliserait de nombreux développeurs tiers n'ayant rien demandé à personne : le désaccord entre Epic Games et Apple ne doit pas faire de victime collatérale et Apple devra donc maintenir les accès d'Epic Games à son programme de développement.

Il ne s'agissait pour le moment que d'une procédure d'urgence et pas d'un procès en bonne et due forme. Cela n'a pas empêché la juge de commencer à mettre les pieds dans quelques plats, comme la fameuse commission de 30% de l'App Store :Une prochaine audience relative à l'injonction préliminaire aura lieu le 28 septembre, et elle promet d'être agitée.