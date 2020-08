TSMC : quel avenir après la puce Apple A14 ?

La puce Apple A14 qui équipera l'iPhone 12 cet automne sera la première à bénéficier de la gravure avec une finesse de 5 nanomètres de TSMC. Comme pour chaque réduction de la finesse de gravure, TSMC promet d'importants progrès : jusqu'à -30% en consommation électrique ou jusqu'à +15% en performance (ou un savant mix entre les deux), et un gain de 45% en compacité, Apple pouvant ensuite apporter ses propres contributions pour aller plus loin.En attendant de pouvoir découvrir toutes les subtilités de la puce Apple A14, TSMC a commencé à donner quelques détails sur ce à quoi nous attendre dans les deux prochaines années et les chiffres annoncés sont résumés dans le tableau ci-dessous, élaboré par AnandTech . Pour la puce Apple A14, c'est la colonne "N5 vs N7" qui nous intéresse, la puce Apple A13 étant gravée avec une finesse de 7 nanomètres. On peut ensuite découvrir que la puce Apple A15 prévue pour 2021 restera à 5 nanomètres mais avec quelques améliorations de l'architecture (jusqu'à -10% en consommation ou +5% en puissance). En 2022, TSMC nous donne pour la première fois une estimation des gains apportés par le passage aux 3 nanomètres de la future puce Apple A16 : une nouvelle chute de -25% à -30% de la consommation ou une hausse de 10% à 15% des performances par rapport à la puce Apple A14, le tout avec une puce 42% plus compacte.Entre temps, TSMC devrait mettre au point une gravure d'une finesse de 4 nanomètres qui sera une évolution de l'architecture N5, sans doute pour offrir une alternative d'entrée de gamme à l'architecture N3 en 2022. TSMC a déjà évoqué une finesse de 2 nanomètres pour 2024, mais il est encore trop tôt pour évoquer le moindre chiffre. Alors qu'Intel ne cesse d'enchaîner les retards , TSMC se veut donc très rassurant à l'approche des premiers Macs équipés de ses puces ARM qui sont prévus pour cet automne